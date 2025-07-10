В АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США

Глава АТОР Ломидзе: рано говорить о сроках запуска прямых перелетов между РФ и США

Переговоры о возможном открытии прямого авиасообщения между Россией и США действительно ведутся, однако говорить о конкретных сроках запуска прямых рейсов между странами пока рано. Об этом сообщила на Церемонии передачи Тихвину знака столицы Серебряное ожерелье России исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«На данный момент никакой определенности по срокам нет. Опыт предыдущих лет показывает, что от момента появления обсуждений до фактического открытия рейсов может пройти от шести-восьми месяцев до двух лет», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее в публичном пространстве появились заявления о потенциальном восстановлении прямых перелетов между Россией и США. Посол РФ в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС 11 июня заявил, что Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения. Однако, по словам главы АТОР, в таких вопросах необходимо учитывать не только политические и технические аспекты, но и то, как будут выстраиваться логистика и спрос со стороны пассажиров на эти перелеты.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.