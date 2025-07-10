На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США

Глава АТОР Ломидзе: рано говорить о сроках запуска прямых перелетов между РФ и США
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры о возможном открытии прямого авиасообщения между Россией и США действительно ведутся, однако говорить о конкретных сроках запуска прямых рейсов между странами пока рано. Об этом сообщила на Церемонии передачи Тихвину знака столицы Серебряное ожерелье России исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«На данный момент никакой определенности по срокам нет. Опыт предыдущих лет показывает, что от момента появления обсуждений до фактического открытия рейсов может пройти от шести-восьми месяцев до двух лет», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее в публичном пространстве появились заявления о потенциальном восстановлении прямых перелетов между Россией и США. Посол РФ в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС 11 июня заявил, что Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения. Однако, по словам главы АТОР, в таких вопросах необходимо учитывать не только политические и технические аспекты, но и то, как будут выстраиваться логистика и спрос со стороны пассажиров на эти перелеты.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами