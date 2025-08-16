Посол РФ заявил, что Путин и Трамп обсудят возобновление авиасообщения

Российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По его словам, предложение было выдвинуто со стороны России.

«Мы подготовили документы, соответствующие российской стороне, свои варианты, они обсуждаются», — заявил посол.

Незадолго до этого стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась . Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, после беседы президентов запланированы переговоры в составе делегаций. При этом подписание документов по итогам саммита не ожидается. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

