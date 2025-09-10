На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о мнении Трампа по экономической изоляции России

Вице-президент США Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
Michael Conroy/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу One America News, что американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России.

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал Вэнс.

В начале августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что перед президентом США с его желанием заставить партнеров, например Индию, давить на Россию есть два пути, один из которых может привести к изоляции Вашингтона. По мнению Новикова, далеко не все государства захотят жертвовать интересами своего экономического развития из-за «окриков» Белого дома. Этими соображениями определяется и курс Индии на мировой арене.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее СМИ писали, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».

