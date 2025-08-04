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В Госдуме не исключили изоляцию США из-за желания давить на Россию

Депутат Новиков: давление США на партнеров может привести к изоляции
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Alex Brandon/AP

Перед президентом США Дональдом Трампом с его желанием заставить партнеров, например Индию, давить на Россию есть два пути, один из которых может привести к изоляции. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«С желанием Трампа надавить на Россию через другие страны у США есть два пути развития. Первый — в каком-либо виде признать, что национальные интересы есть и у других стран. Второй путь — максимально давить на партнеров и постепенно вести США ко все большей изоляции», — сказал депутат.

По мнению Новикова, далеко не все государства захотят жертвовать интересами своего экономического развития из-за «окриков» Белого дома. Этими соображениями определяется и курс Индии на мировой арене.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что, покупая российскую нефть, правительство Индии фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В свою очередь индийский премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать нефть у России, и призвал граждан страны больше внимания уделять товарам внутреннего производства.

Ранее в США заметили «вызывающее заявление» премьера Индии на фоне угроз Трампа.

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