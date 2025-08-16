СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции»

Президент США Дональд Трамп оказал президенту России Владимиру Путину теплый публичный прием на Аляске, фактически положив конец его дипломатической изоляции из-за конфликта с Украиной. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Эта встреча стала крупной дипломатической авантюрой Трампа, непохожей ни на что из того, что могли бы сделать его предшественники, и была воспринята как победа Путина, который годами не был желанным гостем на Западе, а теперь фактически освободился от дипломатической изоляции, в которой он находился последние три года», — говорится в материале.

Как отмечает NYT, президенты двух стран не достигли соглашения о прекращении конфликта на встрече в пятницу, хотя они сообщили о достижении неопределенного прогресса «в ходе удивительно дружелюбной встречи на американской земле».

По итогам саммита Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с Трампом, что, по его словам, может способствовать прекращению боевых действий.

Ранее Трамп подтвердил подготовку трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.