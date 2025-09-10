Президент Польши отказался верить «благим намерениям Владимира Путина»

Президент Польши Навроцкий утверждает, что Россия может напасть на другие страны

Президент Польши Кароль Навроцкий утверждает, что Россия якобы готова «атаковать» и другие страны по примеру Украины. Об этом он заявил во время встречи с коллегой из Финляндии Александром Стуббом, сообщает Le Monde.

По его словам, президент России якобы «готов вторгнуться в новые страны после своего решения начать конфликт на Украине».

«Мы не доверяем благим намерениям Владимира Путина», — заявил Навроцкий.

До этого президент Польши выступил с предложением отложить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он назвал преждевременными соответствующие дискуссии и подчеркнул, что ни одна страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступить в НАТО.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал иностранные войска на Украине законными целями для российской армии, если союзники Киева решатся разместить их на украинской территории.

Ранее в канцелярии президента Польши задумались о репарациях от России.