Президент Польши предостерег от дискуссий о членстве Украины в ЕС и НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал отложить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он назвал преждевременными соответствующие дискуссии, передает LRT.

Он подчеркнул, что ни одна страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступить в НАТО. В противном случае Польше придется «воевать». Президент также напомнил, что процесс евроинтеграции Варшавы занимал много лет, и многие вещи нужно было учитывать.

«Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной», – сказал Навроцкий.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не разберется с вопросом событий в Волыни. Он подчеркнул, что всякий раз выражал протест, когда на Украине пытались «очернить доброе имя Польши», а также пытались прославить Бандеру.

