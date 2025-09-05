Путин: Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины

Путин заявил, что РФ будет считать законными целями войска Запада на Украине

Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

5 сентября австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину.

В частности, Франция столкнулась с яростными протестами оппозиционных партий по вопросу отправки так называемых миротворческих сил на Украину.

Издание отмечало, что оппозиция может получить значительно больше влияния на военный бюджет. При этом большая часть ее представителей выступает против присутствия французских войск на Украине.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

