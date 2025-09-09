В канцелярии президента Польши задумались о репарациях от России

Представитель президента Польши Рафал Лешкевич допустил, что Варшава потребует репарации не только от Германии, но и от России. Об этом он заявил в эфире Polsat News.

Он согласился с точкой зрения о том, что требования Польши относительно репараций от Германии являются обоснованными, но они также должны касаться и России.

«Конечно. Это очень важный вопрос. Напомню, что созданный Институт военных потерь должен был также подготовить отчет о потерях, которые понесла Польша в результате агрессии Советского Союза и оккупации польских земель после 17 сентября 1939 года. Что произошло с этой институцией после декабря 2023 года? Она фактически исчезла», — заявил Лешкевич.

В то же время он заметил, что Варшава не имеет «ни одного документа, который мог бы обосновать обращение к властям Российской Федерации для получения репараций».

До этого польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Берлин и Варшава для построения основанного на правде партнерства должны решить вопрос выплаты Берлином репараций. По его словам, Польша нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от нее.

