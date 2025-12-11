Международный союз биатлонистов ответил на иск СБР в CAS

Международный союз биатлонистов заявил, что готов сотрудничать с CAS по делу СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) ответил на обращение Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«IBU уверен в своей позиции и будет полностью сотрудничать с CAS. Юридическая команда IBU в настоящее время изучает полученные документы. Дополнительные заявления будут сделаны в установленный срок», — сказано в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что текущий устав организации не предусматривает возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

