В Киеве произошел взрыв возле метро

В Киеве возле метро «Харьковская» произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В результате инцидента один человек не выжил, другой получил ранения. Столичная полиция подтвердила эту информацию, сообщив о детонации «неизвестного устройства».

«На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в публикации ведомства.

При этом, уточняет издание «Страна.ua», очевидцы заявляют о нескольких взрывах.

В конце октября в городе Овруч Житомирской области Украины пограничники попросили у пассажиров поезда документы на проверку, после чего 23-летний мужчина достал гранату и взорвал ее. Не выжил он сам, сотрудница пограничной службы и две другие женщины. Еще 12 человек пострадали при детонации. Их доставили в больницу.

10 октября житель подконтрольного Киеву Запорожья во время ссоры со своей знакомой привел в действие гранату и вложил ее в руки женщины. В результате взрыва она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого.