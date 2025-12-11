На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ высказались об отключении просроченных карт Visa и Mastercard

В ЦБ сообщили, что обсуждает с банками отключение карт Visa и Mastercard
Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Центробанк России обсуждает с банками отключение банковских карт Visa и Mastercard с продленным сроком. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает РИА Новости.

Бакина напомнила, что Национальная система платежных карт (НСПК) не является оператором Visa и Mastercard: международные платежные системы лишь поддерживают эти карты технологически, а продукт не развивается и работает на условиях предыдущих лет.

Представитель ЦБ выразила мнение, что решение по указанным банковским картам будет найдено в ближайшее время, регулятор и банки придут к консенсусу.

Бакина подчеркнула, что ключевая задача Центробанка — не допустить уменьшения доступных гражданам России платежных инструментов.

В октябре Бакина заявляла, что карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в России, резких шагов по их отключению не будет. Тем не менее работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.

Также в октябре гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что Visa и MasterCard могут отключить в России, поскольку пользоваться ими больше небезопасно из-за истекших сертификатов безопасности.

Ранее сообщалось, что карты «Мир» продолжат работать даже после истечения срока действия.

