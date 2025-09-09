Главнокомандующий армией Непала выступил с обращением к нации

Командующий армией Непала генерал Ашок Радж Сигдел выступил с видеообращением, в котором рассказал о событиях, последовавших за протестами в стране. Об этом сообщает Khabarhub.

В своей речи Сигдел призвал граждан сохранять мир и безопасность. Он также выразил сожаление в связи с ущербом, нанесенным общественному имуществу во время демонстраций.

В заявлении, опубликованном Управлением по связям с общественностью армии, говорится, что армия Непала, всегда стремившаяся обеспечить безопасность страны и ее народа, полностью сосредоточена на защите жизни и имущества в сложившейся ситуации.

Армия подчеркнула, что защита общественных ценностей, в том числе исторического, культурного и национального наследия, является общей ответственностью. Военные призвали граждан действовать сдержанно и сохранять социальную гармонию и национальное единство в условиях продолжающихся беспорядков.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее в Непале протестующие подожгли аэропорт Бхайрахава.