На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Непале разблокировали соцсети после протестов

Власти Непала после протестов отменили запрет на работу соцсетей
close
Navesh Chitrakar/Reuters

Правительство Непала отменило запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов. Об этом сообщил Reuters министр связи и информационных технологий страны Притхви Субба Гурунг.

Решение было принято после того, как в понедельник в ходе протестов пострадали более 100 человек, включая 28 полицейских.

«Мы отменили блокировку социальных сетей. Теперь они работают», — сказал Гурунг агентству.

Власти также ввели бессрочный комендантский час в районе Катманду и соседнем районе Лалитпур, чтобы остановить дальнейшие протесты. На время его действия будут запрещены протесты, массовые собрания, митинги или собрания людей.

Это произошло после того, как протестующие призвали людей принять участие в новых акциях.

В понедельник тысячи людей вышли на протесты в разных городах Непала. Организаторы протестов, назвали их «демонстрациями поколения Z». По их словам, протесты отражают широкое недовольство молодежи бездействием правительства по борьбе с коррупцией и проблемах в экономике.

Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли созывал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить беспорядки.

До этого власти Непала приняли решение заблокировать доступ к YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X из-за того, что компании не выполнили требование о регистрации в стране.

Ранее в Непале заблокировали Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами