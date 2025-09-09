В Непале разблокировали соцсети после протестов

Правительство Непала отменило запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов. Об этом сообщил Reuters министр связи и информационных технологий страны Притхви Субба Гурунг.

Решение было принято после того, как в понедельник в ходе протестов пострадали более 100 человек, включая 28 полицейских.

«Мы отменили блокировку социальных сетей. Теперь они работают», — сказал Гурунг агентству.

Власти также ввели бессрочный комендантский час в районе Катманду и соседнем районе Лалитпур, чтобы остановить дальнейшие протесты. На время его действия будут запрещены протесты, массовые собрания, митинги или собрания людей.

Это произошло после того, как протестующие призвали людей принять участие в новых акциях.

В понедельник тысячи людей вышли на протесты в разных городах Непала. Организаторы протестов, назвали их «демонстрациями поколения Z». По их словам, протесты отражают широкое недовольство молодежи бездействием правительства по борьбе с коррупцией и проблемах в экономике.

Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли созывал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить беспорядки.

До этого власти Непала приняли решение заблокировать доступ к YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X из-за того, что компании не выполнили требование о регистрации в стране.

Ранее в Непале заблокировали Telegram.