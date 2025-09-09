В Непале протестующие подожгли аэропорт Бхайрахава, а также четыре служебных транспортных средства. Об этом пишет издание Kathmandu Post в соцсети Х.

«Во вторник вечером протестующие Generation Z подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве. Около тысячи демонстрантов ворвались на территорию аэропорта, повредили имущество и подожгли четыре служебных автомобиля», — отмечается в сообщении.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения, но протесты продолжаются. Непальцы требуют системных реформ и назначить новым премьером мэра Катманду Балендра Шаха — бывшего рэпера.

Ранее сообщалось, что российские туристы пока не отменяют туры в Непал, несмотря на «революцию зумеров».