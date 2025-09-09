Протестующие подожгли резиденции президента и премьера Непала

Протестующие в Непале проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и подожгли ее. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Полицейские, охраняющие здание, применили слезоточивый газ, после чего протестующие подожгли резиденцию. Находился ли кто-нибудь там в тот момент, не уточняется.

Кроме того, во время антиправительственных акций протеста пострадала частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

Причиной протестов стали ограничения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие социальные сети, которые правительство Непала ввело 4 сентября. 9 сентября власти отменили ограничения.

В Непале заблокировали Telegram.