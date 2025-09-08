На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Стамбуле введен запрет на проведение митингов и демонстраций

Власти запретили турецкой оппозиции проводить акции протеста в Стамбуле
Shutterstock/Savvapanf Photo

Турецкие власти до 10 сентября запретили проведение митингов и демонстраций в Стамбуле. Об этом сообщает интернет-издание T24.

Это произошло после того, как молодежное отделение оппозиционной Республиканской народной партии (НРП) обратилось к населению с призывом собраться на акцию протеста у здания стамбульского отделения НРП. Полицейский спецназ окружил здание отделения и перекрыл ведущие к ним дороги. В нескольких местах между полицией и протестующими произошли столкновения.

Глава НРП Озгюр Озель назвал позорными действия властей. Он заявил, что члены партии будут бесстрашно отражать все атаки на республику и добьются победы.

Причиной для обострения ситуации в Стамбуле стало решение суда, который распустил прежнее руководство городского отделения НРП и назначил новое.

16 июля сообщалось, что суд в Стамбуле приговорил мэра Экрема Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения по делу об оскорблении прокурора.

Ранее в Турции допустили возможность досрочного проведения президентских выборов.

