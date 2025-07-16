Турецкого оппозиционера приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы

В Турции оппозиционера Имамоглу приговорили к 1,8 года за оскорбление прокурора

Суд в Стамбуле приговорил мэра Экрема Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения по делу об оскорблении прокурора. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Ожидается, что на данный вердикт будет подана апелляция, уточнил телеканал. Примечательно, что вынесенное решение не накладывает запрет на политическую деятельность Имамоглу, что является требованиями обвинения.

Слушания по делу проходят в стамбульской тюрьме Силиври, где мэр содержится с марта по обвинению в коррупции. На заседании присутствовали лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель, поддерживающий Имамоглу, а также его адвокаты.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на Озеля, обвинив его в оскорблении. Отмечается, что Озель назвал Эрдогана диктатором в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата. Главы городов были задержаны по делу о коррупции.

До этого Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Ранее в парламент Турции был направлен запрос о лишении иммунитета Озгюра Озеля.