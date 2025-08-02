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В Турции допустили возможность досрочного проведения президентских выборов

Глава Минтранса Турции: президентские выборы могут состояться в 2027 году
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Depositphotos

Президентские выборы в Турции могут состояться досрочно не в 2028 году, а в конце 2027 года. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу, сообщает Halk TV.

«Возможно, выборы главы государства состоятся ближе к концу 2027 года», — сказал чиновник.

10 июля первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков выразил уверенность, что в Турции в преддверии президентских и парламентских выборов будут происходить «разного рода баталии». По словам законодателя, оппозиция в республике может начать критиковать действующие власти за «непростую» ситуацию в экономике. В свою очередь, нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может использовать «разного рода ресурсы в борьбе со своими оппонентами».

В мае агентство Anadolu со ссылкой на главу комитета турецкого парламента по цифровым СМИ Хусейина Яймана сообщило, что правящая в стране Партия справедливости и развития рассчитывает на переизбрание Эрдогана на новый президентский срок.

Ранее в Турции арестовали главного политического оппонента действующего президента.

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