Стало известно о переговорах Путина и Лукашенко до глубокой ночи

Пресс-секретарь Эйсмонт: переговоры Лукашенко и Путина в Пекине были длительными

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в Пекине были длительными и продолжались до двух часов ночи (по местному времени). Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

По ее словам, лидеры двух стран часто встречаются. Совсем недавно, в начале августа, президенты России и Белоруссии проводили встречу на Валааме.

«Я думаю, абсолютно все понимают, что Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть, о чем поговорить», — добавила она.

2 сентября встреча лидеров Белоруссии и России началась около 23:10 по пекинскому времени (около 18:10 мск). В ходе переговоров Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешными переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Он отметил, что не стоит искать в этой встрече победителей, но президенты «вдвоем очень здорово сработали». Глава Белоруссии также допустил, что и украинская сторона присоединится к обозначенным на том саммите инициативам.

Ранее Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.