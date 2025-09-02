Началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Оба лидера находятся в Китае по случаю проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

2 сентября Путин также провел встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в США после ШОС сообщили, что Путин находит все большую поддержку в мире.