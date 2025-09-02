Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит

Для Белоруссии никто не заменит Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине, передает РИА Новости.

«Я рад с вами встретиться и обсудить некоторые вопросы и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Но вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин отметил, что Россию и Белоруссию связывают «очень близкие межгосударственные отношения». Объем товарооборота между странами составляет более $50 млрд и сопоставимые масштабы сотрудничества у России только с несколькими странами, добавил он.

Президент РФ с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Лукашенко заявил на заседании ШОС, что многополярность в мире уже наступила.