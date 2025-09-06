«Люблю запах депортаций»: Трамп опубликовал пост с угрозами в адрес Чикаго

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что любит «запах депортаций по утрам».

«Чикаго скоро узнает, почему Пентагон теперь называется министерством войны», — добавил глава государства.

На прошлой неделе президент США предупредил, что может прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не наведут порядок с преступностью. СМИ узнали, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы «Грейт-Лейкс» на окраине города как плацдарма для проведения операций против нелегальных мигрантов.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка и отметил снижение уровня преступности. Градоначальник также подписал указ «о противодействии репрессиям» президента США.

В конце августа Трамп заявил, что ему больше нравится старое название министерства обороны (американское оборонное ведомство называлось министерством войны с 1789 по 1947 год). Он считает, что «министерство войны» лучше звучит и показывает, что речь идет не только об обороне, но и о наступлении. 5 сентября американский лидер сообщил во время брифинга в Белом доме, что подписал указ о временном переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

