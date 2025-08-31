Трамп угрожает «прийти» в Чикаго, если власти не разберутся с преступностью

Трамп пообещал меры против преступности в Чикаго, если власти не справятся сами

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social предупредил, что может прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не наведут порядок с преступностью.

Политик написал, что в прошлые выходные в городе подстрелили 24 человек, а шесть получили несовместимые с жизнью травмы. Трамп упомянул «жалкого губернатора Иллинойса».

«Он (губернатор Иллинойса Джей Прицкер. — «Газета.Ru») псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем», — завил лидер США.

В начале этой недели мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в городе. Градоначальник отметил снижение уровня преступности: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перестрелок снизилось на 36%, а угоны автомобилей сократились на 26%. А военные, по мнению Джонсона, «не подписывались на захват американских городов».

13 августа около 800 бойцов Национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Их миссия — совместно с правоохранителями обеспечивать безопасность и охранять федеральные объекты. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей. Глава государства сказал, что на улицах Вашингтона не должно быть бездомных: им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. А преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

