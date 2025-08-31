На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп угрожает «прийти» в Чикаго, если власти не разберутся с преступностью

Трамп пообещал меры против преступности в Чикаго, если власти не справятся сами
close
Reuters

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social предупредил, что может прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не наведут порядок с преступностью.

Политик написал, что в прошлые выходные в городе подстрелили 24 человек, а шесть получили несовместимые с жизнью травмы. Трамп упомянул «жалкого губернатора Иллинойса».

«Он (губернатор Иллинойса Джей Прицкер. — «Газета.Ru») псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем», — завил лидер США.

В начале этой недели мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в городе. Градоначальник отметил снижение уровня преступности: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перестрелок снизилось на 36%, а угоны автомобилей сократились на 26%. А военные, по мнению Джонсона, «не подписывались на захват американских городов».

13 августа около 800 бойцов Национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Их миссия — совместно с правоохранителями обеспечивать безопасность и охранять федеральные объекты. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей. Глава государства сказал, что на улицах Вашингтона не должно быть бездомных: им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. А преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Ранее телохранитель мэра Чикаго пришел на работу пьяным после вечеринки в Trump Tower.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами