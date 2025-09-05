На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп временно переименовал министерство обороны США

Трамп назвал Пентагон министерством войны на время своего президентства
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

«У нас будет министерство войны и глава министерства войны», — отметил американский президент, подчеркнув, что указ будет действовать, пока он занимает Овальный кабинет.

По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

В конце августа Трамп говорил, что ему больше нравится старое название министерства обороны, а именно «министерство войны». Он объяснил это тем, что США «должны не только обороняться, но и наступать».

Американский лидер также допустил, что рассмотрит возможность возвращения старого названия должности главы Пентагона «министр войны». Глава Белого дома напомнил, что новое название должности появилось из-за того, что США «стали политкорректными».

Ранее Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами