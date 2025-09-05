Трамп временно переименовал министерство обороны США

Трамп назвал Пентагон министерством войны на время своего президентства

Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

«У нас будет министерство войны и глава министерства войны», — отметил американский президент, подчеркнув, что указ будет действовать, пока он занимает Овальный кабинет.

По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

В конце августа Трамп говорил, что ему больше нравится старое название министерства обороны, а именно «министерство войны». Он объяснил это тем, что США «должны не только обороняться, но и наступать».

Американский лидер также допустил, что рассмотрит возможность возвращения старого названия должности главы Пентагона «министр войны». Глава Белого дома напомнил, что новое название должности появилось из-за того, что США «стали политкорректными».

