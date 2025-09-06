На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американист объяснил переименование Пентагона проблемами в американской армии

Американист Дудаков: Трамп хайпит на переименовании Пентагона вместо решения проблем
Alexander Drago/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа решила переименовать Пентагон в «министерство войны», чтобы не решать существующие проблемы в американской армии, заявил «Газете.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

«Мы наблюдаем острый кризис, в котором завязла военная машина США — у них нехватка новобранцев, желающих служить. Из-за этого Пентагон на протяжении последних лет не выполняет план по набору рекрутов. С другой стороны, очень серьезные проблемы в американском ВПК — неспособность производить вооружение в достаточном количестве, при этом сроки выпуска новых истребителей, подлодок, военных самолетов, кораблей, эсминцев, миноносцев постоянно сдвигаются. Связано это с серьезными логистическими, технологическими причинами», — сказал он.

Дудаков считает, что администрация Трампа с помощью «ребрендинга» пытается показать – Америка возвращает «былое величие», так как переименовать министерство гораздо проще, чем набрать кадры или модернизировать инфраструктуру.

«Нужно разрешать [проблемы], но сделать это не так-то просто. Плюс нужно где-то изыскивать очень большие средства, буквально триллионы долларов на то, чтобы модернизировать военную инфраструктуру Соединенных Штатов — ядерную триаду и так далее. Тоже сказываются нехватка инженерных кадров и остальное. Это проблемы, за которые сложно взяться и не совсем понятно, как их разрешать. Гораздо проще устроить некий ребрендинг и раздуть медийную активность, хайп», — сказал политолог.

По его словам, переименование ведомства будет дорогим, но дешевле реального решения главных проблем.

«Обойдется [переименование] в сотни миллионов, если не в миллиарды долларов, потому что нужно будет все эти вывески везде менять. Но это все равно дешевле, чем где-то изыскивать триллионы долларов для того, чтобы все остальные проблемы американского ВПК и американской военной машины разрешать. Не говоря уже про арсеналы, которые у США опустошены после нескольких лет конфликта с Россией или противостояния на Ближнем Востоке: и по ракетам для ПВО, и по другим категориям вооружений. Очень серьезные проблемы сейчас имеются и проявляются», — сказал он.

Дудаков также считает, что США могут готовиться к новой войне. Американист назвал регионы мира, где состоятся новые столкновения.

«Сейчас происходит показательный момент: мы видим серьезную эскалацию, которую устраивает Трамп в мексиканском заливе против Венесуэлы, против картелей. И, с другой стороны, мы видим серьезную эскалацию внутри самих Соединенных Штатов — с вводом войск в разные демократические мегаполисы: Чикаго, Балтимор, на очереди будет Новый Орлеан. Администрация Трампа, что называется, готовится повоевать, но не на Украине и не на Ближнем Востоке, а где-то ближе к себе — и внутри самой Америки, и в приграничье: Мексика, Мексиканский залив, Центральная Америка», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп до этого подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Он считает, что смена названия «пошлет сигнал» победы и силы союзникам и противникам государства. Глава ведомства Пит Хегсет заявил, что после переименования министерство будет сражаться, чтобы побеждать.

Ранее стало известно, что в Пентагоне недовольны переименованием в «министерство войны».

