В США выбрали плацдарм для операций по борьбе с мигрантами

WP: Пентагон одобрил использование военной базы в Чикаго для борьбы с мигрантами

Пентагон одобрил использование военно-морской базы «Грейт-Лейкс», расположенной на окраине Чикаго, в качестве плацдарма для проведения операций против нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны.

«Потенциально она (база — «Газета.Ru») также может быть использован в качестве места размещения Национальной гвардии или действующих военнослужащих, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о переброске американских войск в город», — говорится в материале.

3 сентября Трамп заявил, что направит войска Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью. Однако американский лидер не стал раскрывать сроки реализации решения.

В этот же день губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя решение президента США, заявил, что местные жители не желают видеть в своем городе армию. Он заявил, что Трамп является «последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго».

Ранее Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне.