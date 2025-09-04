На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США выбрали плацдарм для операций по борьбе с мигрантами

WP: Пентагон одобрил использование военной базы в Чикаго для борьбы с мигрантами
true
true
true
close
Joshua Roberts/Reuters

Пентагон одобрил использование военно-морской базы «Грейт-Лейкс», расположенной на окраине Чикаго, в качестве плацдарма для проведения операций против нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны.

«Потенциально она (база — «Газета.Ru») также может быть использован в качестве места размещения Национальной гвардии или действующих военнослужащих, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о переброске американских войск в город», — говорится в материале.

3 сентября Трамп заявил, что направит войска Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью. Однако американский лидер не стал раскрывать сроки реализации решения.

В этот же день губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя решение президента США, заявил, что местные жители не желают видеть в своем городе армию. Он заявил, что Трамп является «последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго».

Ранее Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами