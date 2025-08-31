На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Чикаго решили противодействовать «репрессиям Трампа»

Мэр Чикаго Джонсон подписал указ «о противодействии репрессиям Трампа»
Adrees Latif/Reuters

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал указ «о противодействии репрессиям» президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Указом Джонсона сотрудникам федеральных правоохранительных органов было запрещено носить маски и скрывать лицо. По словам чиновника, эта мера призвана предотвратить появление военных КПП на улицах города. «Мы предпримем любые действия, необходимые для защиты прав всех жителей Чикаго», — подчеркнул он.

Указ Джонсона последовал вскоре после того, как Трамп пригрозил «прийти» в город из-за высокого уровня преступности.

Как отмечает Bloomberg, число насильственных преступлений и угонов автомобилей в городе за 10 лет сократилось не менее чем на 25%.

Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в городе. Градоначальник отметил снижение уровня преступности: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перестрелок снизилось на 36%, а угоны автомобилей сократились на 26%. А военные, по мнению Джонсона, «не подписывались на захват американских городов».

13 августа около 800 бойцов Национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей

Ранее Трамп восхитился фразой президента Сальвадора о борьбе с преступностью.

