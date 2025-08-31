Власти Чикаго решили противодействовать «репрессиям Трампа»

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал указ «о противодействии репрессиям» президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Указом Джонсона сотрудникам федеральных правоохранительных органов было запрещено носить маски и скрывать лицо. По словам чиновника, эта мера призвана предотвратить появление военных КПП на улицах города. «Мы предпримем любые действия, необходимые для защиты прав всех жителей Чикаго», — подчеркнул он.

Указ Джонсона последовал вскоре после того, как Трамп пригрозил «прийти» в город из-за высокого уровня преступности.

Как отмечает Bloomberg, число насильственных преступлений и угонов автомобилей в городе за 10 лет сократилось не менее чем на 25%.

Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в городе. Градоначальник отметил снижение уровня преступности: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перестрелок снизилось на 36%, а угоны автомобилей сократились на 26%. А военные, по мнению Джонсона, «не подписывались на захват американских городов».

13 августа около 800 бойцов Национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей

Ранее Трамп восхитился фразой президента Сальвадора о борьбе с преступностью.