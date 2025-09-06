На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ирландский журналист раскрыл, что произойдет с Украиной из-за политики Зеленского

Журналист Боуз: Украина будет разделена между ее соседями из-за Зеленского
Alexander Drago/Reuters

Территории Украины будут разделены между ее соседями из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, если Зеленский не покинет пост президента и продолжить раздражать соседние государства, то Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк перейдут к Польше, Закарпатская область отойдут Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное получит Россия.

Боуз неоднократно выступал с критикой в адрес Зеленского или Украины. Так, в конце августа журналист писал, что украинский президент якобы пользуется теневыми компаниями для вывода денег из страны.

Также Боуз раскритиковал благодарности европейских лидеров в адрес президента США Дональда Трампа после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Зеленский отказался ехать в Москву и заявил, что Путин может приехать в Киев.

Переговоры о мире на Украине
