«Он может приехать в Киев»: Зеленский отказался ехать в Москву и позвал Путина на Украину

Зеленский отказался ехать в Москву и заявил, что Путин может приехать в Киев

Владимир Зеленский заявил, что не может приехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого, по словам Зеленского, Путина «может приехать в Киев». Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что президент РФ не поедет в украинскую столицу, так как «Украина — проигравшая сторона». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News отклонил предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве. Вместо этого, как заявил Зеленский, Путин «может приехать в Киев».

«Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других. <...> Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — уточнил президент Украины.

По его мнению, президент РФ предложил Москву в качестве места для переговоров, якобы чтобы отсрочить встречу.

Зеленский отметил, что он не может приехать в российскую столицу тогда, когда его страна «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам». Он также выразил уверенность, что Владимир Путин «понимает это».

«Он может приехать в Киев», — сказал при этом Зеленский.

Ранее украинский лидер уже говорил, что переговоры с Путиным должны пройти в нейтральной части Европы. По его словам, Киев не возражает против встречи в Швейцарии, Австрии или Турции. При этом Венгрию в качестве площадки Зеленский назвал спорным вариантом, так как власти страны выступали против поддержки Украины.

Европа платит «за войну»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя заявление украинского лидера, выразил мнение, что Зеленский не поедет в Москву, поскольку Европу ему платит «за войну».

«Почему для Зеленского это «на приемлемо»?! Может потому что для него сам вариант мирного урегулирования неприемлем? Европейцы ему платят не за мир, а за продолжение войны», — написал посол в своем Telegram-канале.

Мирошник также добавил, что украинский лидер сам просил о встрече с Путиным, однако теперь отказывается, несмотря на гарантии его личной безопасности со стороны России.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru при этом отметил, что Зеленский зависит не только от Запада, но и от «нацистских формирований у себя в стране, которые ему этот визит не простили бы».

«Он бы не смог вернуться на Украину не потому, что наши его бы задержали. Его бы не приняли. Его три раза приглашали в Москву, он не приехал. Хотя его приглашали не на капитуляцию, а на переговоры о мире», — пояснил парламентарий.

Говоря о визите Путина в Киев, Колесник заявил, что его не будет, так как Украина — проигравшая сторона.

«Путин должен ехать в Киев к проигравшей стороне? Наши войска постоянно продвигаются. В конце концов, надо приезжать к равным себе. Наш президент не поедет к этому шпинделю. Зеленский — не государственный деятель. Он выехал на одном сериале «Слуга народа», ему подсказали, как рожи корчить. Так он Украиной и правит», — выразил свое мнение депутат.

Москва — лучшее место

3 сентября во время своего визита в Китай президент РФ пригласил Зеленского на переговоры в Москву.

«[Президент США] Дональд [Трамп] попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если [президент Украины Владимир] Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — заявил Путин.

Однако украинская сторона отвергла это предложение. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что оно неприемлемо. По его словам, переговоры должны пройти на нейтральной территории.

Готовность провести встречу уже выразили семь стран: Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива, написал Сибига в соцсети X. Министр иностранных дел Украины также добавил, что именно эти предложения «серьезные» и Зеленский «готов к такой встрече в любой момент».

После этого и сам президент Украины отверг предложение Путина на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, согласно предложению Путина, президент Украины «был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать».

«Мы видим, что оно (предложение Владимира Путина. — «Газета.Ru») было отвергнуто Зеленским», — пояснил Песков.

Сам президент РФ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал избыточными требования Киева приехать на переговоры в назначенное украинской стороной место и снова предложил провести встречу в Москве.

«Мы сказали, что мы готовы к встрече на высшем уровне. Слушайте, украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. <...> Если нам говорят: «Мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу», мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если кто-то реально хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — объяснил Путин.