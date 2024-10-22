Путин на встрече с премьером Индии забыл про переводчика

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл про переводчика. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Встреча проходит в рамках саммита БРИКС, куда прибыл индийский премьер.

«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — сказал российский лидер, обращаясь к Моди.

Путин также заявил, что отношения России и Индии продолжают активно развиваться, они носят характер привилегированного партнерства.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о борьбе стран БРИКС с лицемерием Запада.