На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков сообщил об участии Путина во внеочередном саммите БРИКС

Песков: Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Россия будет принимать участие, разумеется. Президент Путин будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, примет ли глава государства участие во встрече.

Бразильская газета Valor Econômico писала, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран — участниц БРИКС. Поводом для саммита стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

30 июля президент США подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин для Бразилии, в результате чего их общий размер составит 50%.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами