Песков сообщил об участии Путина во внеочередном саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Россия будет принимать участие, разумеется. Президент Путин будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, примет ли глава государства участие во встрече.

Бразильская газета Valor Econômico писала, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран — участниц БРИКС. Поводом для саммита стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

30 июля президент США подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин для Бразилии, в результате чего их общий размер составит 50%.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве.