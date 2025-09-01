На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры стран БРИКС обсудят торговую политику Трампа 8 сентября

Bloomberg: обсуждение лидерами БРИКС политики Трампа состоится 8 сентября
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Лидеры государств — членов БРИКС проведут 8 сентября встречу, посвященную торговой политике президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«[Президент Бразилии] Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа», — указано в сообщении.

Утверждается, что да Силва хочет во время встречи призвать лидеров стран поддержать принцип многосторонности.

Bloomberg также пишет, что если раньше премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы резко негативно высказывался о введении в отношении США ответных торговых пошлин, то теперь, на фоне разногласий Моди и Трампа, страны БРИКС могут выработать «более существенное решение».

6 августа Трамп подписал указ, согласно которому были введены дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Позже американский лидер пригрозил удвоить их до 50%.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдерживать инфляцию в стране.

Ранее стало известно, что Трамп звонил премьеру Индии четыре раза, но тот не брал трубку.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами