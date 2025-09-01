Лидеры стран БРИКС обсудят торговую политику Трампа 8 сентября

Лидеры государств — членов БРИКС проведут 8 сентября встречу, посвященную торговой политике президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«[Президент Бразилии] Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа», — указано в сообщении.

Утверждается, что да Силва хочет во время встречи призвать лидеров стран поддержать принцип многосторонности.

Bloomberg также пишет, что если раньше премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы резко негативно высказывался о введении в отношении США ответных торговых пошлин, то теперь, на фоне разногласий Моди и Трампа, страны БРИКС могут выработать «более существенное решение».

6 августа Трамп подписал указ, согласно которому были введены дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Позже американский лидер пригрозил удвоить их до 50%.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдерживать инфляцию в стране.

Ранее стало известно, что Трамп звонил премьеру Индии четыре раза, но тот не брал трубку.