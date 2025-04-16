Путин заявил, что космонавтика должна стать флагманом экономики РФ

Сфера исследования космоса должна стать одной из ключевых в российской экономике, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых выдерживающих сил всего нашего национального развития», — высказался российский лидер.

Он также анонсировал скорое утверждение нового нацпроекта по космосу и рассказал о планах сотрудничества с Китаем в этой сфере.

До этого стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции. По словам Баканова, для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась.

Ранее генсек НАТО заявил, что РФ может применить ядерное оружие в космосе.