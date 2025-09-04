Дрифт на КАМАЗе и джимхана с участием звезд

От эксперимента к традиции

Когда в Москве несколько лет назад впервые решили провести фестиваль, объединяющий дрифт, мотокросс, картинг и BMX на одной площадке, к идее относились с осторожным интересом. Сегодня уже можно констатировать: событие стало важной традицией, вокруг которой складывается новая культура технических видов спорта в России.

Организаторы — департамент спорта Москвы и Российская автомобильная федерация — последовательно превращают фестиваль в площадку, где встречаются профессионалы и любители, инженеры и артисты, родители и дети. Для столицы этот проект стал частью стратегического курса по развитию массового спорта, где внимание уделяется и формированию инфраструктуры, и привлечению молодежи к активным занятиям.

Зрелище, которое объединяет

Программа фестиваля выстроена таким образом, чтобы зритель мог буквально провести на площадке целый день и при этом не почувствовать однообразия. Утром проходят заезды и мастер-классы, днем — основные соревнования, вечером — крупные авто- и мотошоу.

Здесь можно увидеть выступления мотофристайлеров и дрифт-такси, понаблюдать за тем, как работают легендарные команды вроде «КАМАЗ-мастер», заглянуть в павильоны с тюнингованными спорткарами и ретроавтомобилями, а потом попробовать свои силы на картинге или в симуляторе дрифта.

Особое внимание уделено новым форматам. Фиджитал-картинг, например, позволяет участникам сначала пройти виртуальную трассу на симуляторе, а затем повторить ее в реальности. Этот гибрид цифровой среды и физического опыта отражает современные тенденции в спорте и показывает, что технологии можно использовать для развития навыков и вовлечения новых участников.

Спортсмены и артисты: необычное сочетание

В нынешнем году на трассе зрители увидят чемпионов и призеров крупнейших соревнований: Аркадия Цареградцева, Евгения Бобрышева, Ирека Ризаева, Богдана Каримова и других спортсменов, чьи имена известны далеко за пределами России. Каждый из них представляет свою дисциплину — от дрифта и мотокросса до BMX и ралли-рейдов. Их участие делает фестиваль не только массовым, но и профессиональным событием, где демонстрируются реальные достижения отечественного спорта.

Но главной неожиданностью станет появление на трассе артиста Джигана, который вместе с командой «КАМАЗ-мастер» выйдет на заезд в дрифте на спортивном грузовике КАМАЗ К5.

Подобные пересечения спорта и шоу-бизнеса становятся трендом мирового масштаба: вспомним «Формулу-1», где участие звезд кино и музыки давно стало привычным.

Участие Джигана в программе позволяет расширить аудиторию и привлечь тех, кто, возможно, никогда прежде не интересовался автоспортом, но готов прийти на фестиваль ради артиста и остаться ради драйва. Для Москвы это пример того, как культурные форматы могут работать на развитие спорта и вовлечение новых зрителей.

Городская витрина технологий и достижений

Фестиваль не ограничивается чисто развлекательной функцией. Для города он становится своего рода витриной, где демонстрируются современные спортивные технологии, инженерные решения и достижения отечественных производителей. Выход на трассу грузовиков КАМАЗ — это не только зрелищный эпизод, но и демонстрация возможностей российской инженерной школы, которая десятилетиями задает стандарты в мире ралли-рейдов.

Важной частью остаются и образовательные активности. Для детей организованы зоны с электромобилями, радиоуправляемыми машинами и виртуальными симуляторами, где они могут попробовать себя в роли гонщика в безопасной форме.

Каждый из трех фестивальных дней будет наполнен событиями. В пятницу откроется джимхана — соревнование, сочетающее элементы ралли, дрифта и фигурного вождения, а также пройдут первые свободные заезды и мастер-классы. В субботу центр внимания сместится к звездным гонщикам и вечернему автошоу, которое собирает тысячи зрителей. Воскресенье станет кульминацией: 12-часовая картинговая гонка и масштабное дрифт-сражение «Битва за Москву» создадут ту атмосферу, ради которой фестиваль посещают снова и снова.

Вход на фестиваль свободный. Это означает, что каждый житель города или гость столицы может бесплатно попасть на площадку, где проходят соревнования с участием профессионалов. Для массового спорта это ключевой момент: зрители получают доступ к миру, который обычно ассоциируется с высокими затратами и закрытым сообществом.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.

Событие, которое меняет город

Фестиваль технических видов спорта за годы существования доказал, что он способен не только удивлять зрелищем, но и менять городскую среду. Благодаря ему Москва получает площадку, где развивается культура автоспорта, где молодежь вовлекается в дисциплины, которые требуют терпения и труда, а не только зрительского интереса. Для столицы это еще и способ укрепить имидж города как пространства, открытого для инноваций, спорта и технологий.

