Путин рассказал о работе по созданию самолета «Байкал»

Путин: работа по созданию «Байкала» и других небольших самолетов ведется

Работа по созданию самолета «Байкал» и других небольших воздушных судов идет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Есть конкретные модели, они летают, но нужно, чтобы они выходили в серийное производство. Иногда ругаю «ответработников», они должны ускорить эту работу», — сказал глава государства.

Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума заявил, что программу выпуска и поставок самолетов в России обновят к концу 2025 года.

В июле глава Минпромторга сообщил, что поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируют начать в августе 2026 года.

Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний. Его можно будет эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, а также в условиях низких температур.

Ранее в Минпромторге назвали новой жемчужиной вертолет «Ансат».