Глава Минпромторга рассказал, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114

Поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируют начать в августе 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Он напомнил, что в авиационном блоке выставки «Иннопром» премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114.

«В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», — уточнил Алиханов.

До этого сообщалось, что Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний. Его можно будет эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, а также в условиях низких температур.

Самолет способен подниматься на высоту до 7,6 тыс. метров и развивать крейсерскую скорость до 450–500 км/ч. Пассажировместимость обновленного Ил-114-300 составляет 68 человек.

Ранее Алиханов рассказал, когда начнутся поставки импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100.