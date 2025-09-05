В России к концу года обновят программу выпуска и поставок самолетов

Алиханов: программу выпуска и поставок самолетов в России обновят к концу года

Программу выпуска и поставок самолетов в России обновят к концу 2025 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр рассказал, что в июле прошла стратсессия под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, по итогам которой ведомство с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности уточняет прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний.

«Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», — уточнил Алиханов.

В июле глава Минпромторга сообщил, что поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируют начать в августе 2026 года.

Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний. Его можно будет эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, а также в условиях низких температур.

Ранее в Минпромторге назвали новой жемчужиной вертолет «Ансат».