В Минпромторге назвали новой жемчужиной вертолет «Ансат»

Вертолет «Ансат» с российским двигателем ВК-650 станет новой жемчужиной в короне авиации страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов по итогам испытаний вертолета, передает РИА Новости.

«Сейчас с учетом того, что мы в принципе в вертолетостроении лидерами были все эти годы, думаю, что эта машина вот тоже станет такой новой жемчужиной в короне российской авиации», — считает глава Минпромторга.

Было импортозамещено «достаточно большое количество систем». Работа над двигателем ВК-650В велась четыре года, сертификат он получил в феврале, рассказал Алиханов.

По его слова, этот аппарат показывает, что российская авиация и двигателестроение могут стать полностью независимыми от любых импортных систем.

Впереди большая сертификационная программа. Министр выразил уверенность, что она завершится успешно.

ВК-650В – первый российский вертолетный двигатель мощностью 650-750 л.с. Он заменит иностранные двигатели на вертолетах «Ансат», Ка-226Т, а также будет использоваться в других перспективных отечественных и зарубежных вертолетах взлетной массой до 4 тонн.

Ранее «Ростех» опроверг прекращение использования вертолетов «Ансат» в России.