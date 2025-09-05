Депутат Колесник: в Европе не найдут готовых пожертвовать собой ради Украины

Европа не сможет найти тех, кто готов будет пожертвовать жизнью ради Украины. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Думаю, в этих странах (жертвовать собой ради Украины – «Газета.Ru») никто не собирается», — подчеркнул он.

По словам Колесника, европейские войска могут быть уничтожены сразу после пересечения границы Украины.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину.

