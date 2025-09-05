В Европе сообщили о расколе в «коалиции желающих»

Kurier: встреча в Париже подтвердила раскол в ЕС по теме отправки войск

Встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

«Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции», — сказано в материале.

В частности, Франция столкнулась с яростными протестами оппозиционных партий по вопросу отправки так называемых миротворческих сил на Украину.

Издание отмечает, что оппозиция может получить значительно больше влияния на военный бюджет. При этом большая часть ее представителей выступает против присутствия французских войск на Украине.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

