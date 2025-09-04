Зеленский рассказал о главной гарантии безопасности Украине

Главной гарантией безопасности Украины является ее «сильная армия». Об этом в своем Telegram-канале по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Благодарен каждому (европейскому лидеру – «Газеты.Ru») и каждой (европейской стране – «Газета.Ru») за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия», — отметил он.

По словам Зеленского «коалиция желающих» обсудила в Париже в четверг готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Стороны скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности, добавил он.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Галузин отметил, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, именно поэтому с Москва инициировала прямые двусторонние переговоры. Дипломат отдельно отметил усилия США в урегулирование, а также выразил надежду, что позитивная динамика после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже сохранится.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.