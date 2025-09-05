На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что россияне мало едят рыбу

Путин: РФ не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы и морепродуктов
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Россияне не дотягивают до норм Минздрава по потреблению морепродуктов и рыбы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«По-моему, 28 кг на душу населения в год, а у нас где-то 23- 23,5 кг на душу населения. Здесь есть над чем поработать», — сказал он.

Также глава российского государства заявил, что резкое снижение ключевой ставки Банка России может спровоцировать рост цен. Путин отметил, что ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» — 4-5%.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в 2025 году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Путин раскрыл одну из основных задач в рамках развития Дальнего Востока.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
