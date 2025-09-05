На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин раскрыл одну из основных задач в рамках развития Дальнего Востока

Путин заявил о необходимости придать Дальнему Востоку инновационный характер
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Одна из основных задач российских властей заключается в том, чтобы придать Дальнему Востоку инновационный характер. Об этом во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, зарубежные партнеры Москвы с удовольствием будут инвестировать в те перспективные проекты, реализация которых будет приносить им пользу. Глава государства подчеркнул, что это работает только так.

«Одна из главных задач, если не главная, не центральная, не ключевая, заключается в том, что мы должны придать региону (Дальнему Востоку — «Газета.Ru») в целом, сейчас мы речь ведем об инвестициях в регионе, придать в целом инновационный характер», — отметил российский лидер.

Также в ходе выступления на ВЭФ президент обратился к правительству РФ, поручив ему утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Глава государства уточнил, что выполнить поручение необходимо в течение года.

Ранее Путин оценил значение Дальнего Востока для страны.

