На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об опасности резкого снижения ключевой ставки

Путин: резкое снижение ключевой ставки может привести к росту цен
true
true
true

Резкое снижение ключевой ставки Банка России может спровоцировать рост цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет РИА Новости.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — объяснил глава государства.

Путин отметил, что ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» — 4-5%.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал четыре сценария по ключевой ставке на заседании Центробанка 12 сентября. По его прогнозу, ЦБ с вероятностью 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 16,5%. Кроме того, существует вероятность в 32%, что ставка будет понижена до 16%. Эксперт оценил в 15% вероятность падения ставки до 17% и в 3% — что она останется на уровне 18%. При этом Балынин исключил повышение ставки на предстоящем заседании Банка России.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18%. Дальнейшая судьба ключевой ставки будет решаться на заседании 12 сентября.

Ранее в ЦБ заявили о снижении максимальной ставки по вкладам в рублях.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами