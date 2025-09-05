На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии отказались отправлять военнослужащих на Украину после перемирия

Кабмин Японии: Токио не рассматривает возможность отправки военных на Украину
Momen Samir/Global Look Press

Японские власти не рассматривают возможность отправки военнослужащих на Украину, в том числе после введения режима прекращения огня или установления мира в этой стране. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

По его словам, Япония не входит в число 26 стран, которые выразили готовность разместить свои войска на Украине после прекращения огня.

«Правительство Японии не рассматривает возможность отправки военнослужащих Сил самообороны [на Украину]», — сказал Хаяси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

4 сентября в Елисейском дворце в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Во встрече приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 государств. При этом газета The New York Times писала, что одной из главных тем обсуждения стала возможная отправка иностранных сил на Украину.

В тот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 26 стран заявили о готовности предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом же сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в Кремле рассказали, как власти РФ относятся к возможному появлению иностранных войск на Украине.

