Глава ЕК заявила о готовности 26 стран обеспечить безопасность Украине

Глава Еврокомиссии: 26 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для «гарантий безопасности» Украины, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

Перед заседанием «коалиции желающих», которое прошло в Париже 4 сентября, она заявила, что Брюссель работает над тремя основными задачами по гарантиям безопасности Киеву: над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием корпуса иностранных сил в стране при поддержке США и над укреплением обороны самой Европы.

Однако до этого сообщалось, что всего три страны заявляли о возможности размещения войск в послевоенной Украине — это Франция, Германия и Эстония.

Германия после заседания «коалиции желающих» отметила, что решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины будет принято в «надлежащее время».

Всего в заседании в Париже 4 сентября приняли участие лично или в режиме онлайн представители 39 стран.

Ранее Зеленский назвал слабым производство оружия в Европе.

Переговоры о мире на Украине
