Макрон: 26 стран обязались разместить на Украине войска после прекращения огня

Макрон: 26 стран готовы отправить войска на Украину после прекращения огня
true
true
true

Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине свои вооруженные силы после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

В четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих».

По его словам, видеозвонок начался в 15:20 по московскому времени.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствуют Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании принимают участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

По данным The New York Times, политики обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.

