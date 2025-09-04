Стала известна тема встречи «коалиции желающих» в Париже

«Коалиция желающих» во время встречи в Париже планирует рассмотреть подробные варианты урегулирования вооруженного конфликта на Украине и представить возможные решения. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на французских дипломатов.

К встрече, которая состоится 4 сентября, присоединятся более 30 глав государств и правительств. Многие примут участие в переговорах в режиме онлайн. По данным газеты, политики обсудят, в частности, отправку европейских войск на Украину.

Германия рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу, но для этого потребуются переговоры с руководством НАТО и разрешение парламента страны, говорится в статье.

Встреча участников «коалиции желающих» пройдет 4 сентября в Париже в смешанном формате. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на мероприятии будут присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Ранее МИД России обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.