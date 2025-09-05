На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал об отношении РФ к возможному появлению войск Запада на Украине

Песков: РФ считает угрозой возможное появление иностранных войск на Украине
Ints Kalnins/Reuters

Россия рассматривает как угрозу возможную отправку иностранных военнослужащих, в том числе из стран — членов НАТО, на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пообщался с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Во время разговора он отметил, что размещение иностранных войск на территории Украины не приблизит разрешение конфликта.

«Нельзя гарантировать безопасность одной страны (Украины — «Газета.Ru»), подрывая безопасность другой (России — «Газета.Ru»), — сказал Песков.

4 сентября в Елисейском дворце в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Всего во встрече приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран. По данным газеты The New York Times, одной из основных тем обсуждения стала возможная отправка европейских войск на Украину.

Как рассказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Такое же заявление после завершения переговоров сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» выступил с требованием к Европе.

